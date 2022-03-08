Karikatürist Cemal Tunceri’ye “Uluslararası Barış Elçisi” sertifikası verildi

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, uluslararası ofisi Londra’da, merkez ofisi Yeni Delhi’de bulunan “International Human Rights Ambassadors Organizations”in , sosyal medyada çizdiği karikatürler nedeni ile, sosyal adalet ve barış için yaptığı gönüllü katkılarından dolayı, karikatürist Cemal Tunceri’ye “Uluslararası Barış Elçisi” sertifikası verdiğini açıkladı.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, International Human Rights Ambassadors Organizations Başkanı Dr. Avinash D. Sakunde, Cemal Tunceri’nin sosyal medyada çizdiği karikatürleri uzun zamandır izlediğini vurgulayarak, “Uluslararası Barış Elçisi” sertifikasını vermekten büyük gurur duyduğunu belirtti.