  • BIST 1.541
  • Altın 436,051
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor

» »
Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi beklenen önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor.
Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor

Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi beklenen önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava durumunun hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak.

Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen yarın ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor.

Pazar ve Pazartesi günleri don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı, önceleri iç kesimler ve sahillerde 8 - 11 derece, daha sonra ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu ve haftanın ilk günleri kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde  orta kuvvette esecek.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük Döviz Kurları - 4 Ocak 2020 Pazartesi04 Ocak 2021 Pazartesi 09:01
  • Günlük Hava Durumu (2 Ocak 2020 Cumartesi)02 Ocak 2021 Cumartesi 09:10
  • Günlük Hava Durumu - (31 Aralık 2020 Perşembe)31 Aralık 2020 Perşembe 09:25
  • Yeni Yılın İlk Haftasında Yağış Yok30 Aralık 2020 Çarşamba 19:12
  • Günlük Hava Durumu - (30 Aralık 2020 Çarşamba)30 Aralık 2020 Çarşamba 09:57
  • Günlük Hava Durumu ( 29 Aralık 2020 Salı )29 Aralık 2020 Salı 09:20
  • Yılın Son Günleri Ve Yeni Yılın İlk Günleri Hava Açık Ve Az Bulutlu…28 Aralık 2020 Pazartesi 15:46
  • Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı…28 Aralık 2020 Pazartesi 14:01
  • Günlük Hava Durumu ( 28 Aralık 2020 Pazartesi )28 Aralık 2020 Pazartesi 09:00
  • Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık Pazar27 Aralık 2020 Pazar 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti