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Karpaz'da elektrik kesintisi!

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Karpaz'da elektrik kesintisi!
Karpaz'da elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Karpaz’da bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyeceğini kaydetti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 9.30-15.00 saatleri arasında, "Kumyalı, Balalan, Ziyamet ve Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu, Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi’ne elektrik verilemeyeceği" belirtildi.  

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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