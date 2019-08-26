Kartingde Özçınar ve Emre şampiyon

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası beşinci yarışı yapıldı. Yarış sonunda, sezonun tamamlanmasına 1 yarış kala Niyazi Özçınar ve Demir Emre şampiyonluklarını ilan etmeyi başardı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası 5.yarışı dün Cemsa Karting & Sporting Center’de yapıldı. Bin400 metrelik RC1 pistinde yapılan yarışta sekizi Mini, altısı Junior ve ikisi Senior olmak üzere toplam 16 yarışçı mücadele etti. Spor Dairesi, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un da katkılarıyla yapılan organizasyon sabahın erken saatlerinde resmi antrenmanlarla başlarken; Sıralama seansı, ilk ayak ve final ayağı olmak üzere 3 seans üzerinden yapıldı.

En kalabalık kategori olan Mini kategoride sezonun başından beri birinciliği kimseye kaptırmayan Niyazi Özçınar iki ayakta da 1.oldu ve sezonun tamamlanmasına 1 yarış kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Özçınar’ı çekişmeli geçen yarışlar sonunda sırasıyla Sasha ve Hasan Fikri Macila takip etti. Junior kategoride de birincilik el değiştirmedi. Günün ilk ayak yarışını kazanan Demir Emre şampiyonluğunu ilan etmeyi başarırken, 2.ayakta birinci olarak aynı puanı toplayan fakat tur zamanı ile ikinci olan isim Mert Uzun oldu. Üçüncülük ise Salih Zeki Hafız’ın oldu.

Senior kategoride yarışan iki isimden Güner Ballı rakibi Emre Özdil’i geride bırakmayı başardı ve birinci oldu. Aveon Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti. Karting komitesinin oylarıyla günün yıldızı seçilen isimler ise Mini kategoride yarışan ve ilk yarışına çıkan Arif Sezerli ile Junior kategoride yarışan Mete Saygın oldu.

Mini:

1.Niyazi Özçınar

2.Sasha Sasha

3.Hasan Fikri Macila

4.Mateo Mateo

5.Mustafa Efeefe

6.Rüzgar Miralay

7.İsmail Araz

8.Arif Sezerli

Junior:

1.Demir Emre

2.Mert Uzun

3.Salih Zeki Hafız

4.Mete Saygın

5.Şeref Karaoğlan

6.Mehmet Salih Çelikden

Senior:

1.Güner Ballı

2.Emre Özdil