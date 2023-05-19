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Katar, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdir etti

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Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.
Katar, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdir etti

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara Katar'ın desteğini teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.

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