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Katy Perry, Billie Eilish ile çalışmadığı için bin pişman

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Katy Perry'den samimi bir itiraf geliyor... Ünlü şarkıcı, zamanında Billie Eilish ile çalışmayı reddettiği için pişman olduğunu ve büyük bir hata yaptığını söylüyor.
Katy Perry, Billie Eilish ile çalışmadığı için bin pişman

Amerikan Müzik Ödülü, MTV Video Müzik Ödülü, People’s Choice Ödülü ve Guinness Dünya Rekoru elde eden Katy Perry, müzik hayatında yaptığı büyük hatayı açıkladı.

Bir soru-cevap etkinliğine katılan ünlü şarkıcı, Billie Eilish’in ‘Ocean Eyes’ şarkısı üzerinde onunla çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda şarkıyı sıkıcı bulduğunu itiraf etti. Şimdi bundan pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, bu hareketi için “büyük bir hataydı” dedi.

Perry, olayı şu sözlerle anlatıyor: “Birisi bir keresinde bana bir e-posta göndermişti: ‘Hey, şu yeni sanatçıya bir bak. Onunla çalışmamızı gerçekten çok isterim’ dedi. ‘Ocean Eyes’ adlı bir şarkıydı ve sadece sarışın bir kızdı ve ben ‘Meh, sıkıcı’ oldum. Büyük hata. Büyük hata.”

Ocean Eyes, 2015 yılında Billie Eilish’in çığır açan single’ı oldu. Şarkılarının çoğunda birlikte çalıştığı kardeşi Finneas O’Connell tarafından yazılıp yapımcılığını üstlendi ve ilk EP’si Don’t Smile’da yer aldı. ABD Billboard Hot 100’de 84 numaraya ulaştı ve birçok ülkede ilk 60’a girdi ve UK Singles Chart’ta 72 numaraya kadar yükselerek ticari bir başarı elde etti. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından verilen üçlü platin sertifikası da dahil olmak üzere birçok sertifika aldı.

Ayrıca Eilish, “No Time To Die” ile 7 Grammy Ödülü, bir Altın Küre ve En İyi Orijinal Şarkı dalında Akademi Ödülü kazandı.

Bu arada Perry ve Eilish’in tek ilginç anıları bu da değil. Billie Eilish: The World's A Little Blurry adlı belgeselde ikilinin komik bir anısı ekranlara yansımıştı:

Perry, sevgilisi Orlando Bloom’u Eilish ile tanıştırır ve “Modern müzik dinlemeyen nişanlım arabada sadece seni dinliyor” der. Eilish, Bloom’u önce tanımaz ve ardından Perry ve Bloom gittikten sonra kardeşinin, “Karayip Korsanlarında’ki sevdiğin oyuncu” demesi üzerine yeniden Bloom’un yanına gidip sarılır.

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