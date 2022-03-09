Kaza Sonucu 25 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

09.03.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, Kaya KIRALP (E-32), yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Shohrat ANNNANUROV (E-25) yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpmıştır.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat ANNNANUROV (E-25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.