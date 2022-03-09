  • BIST 2.033,76
  • Altın 947.737
  • Dolar 14.6341
  • Euro 16.0327
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kaza Sonucu 25 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kaza Sonucu 25 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
09.03.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında,  Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, Kaya KIRALP (E-32), yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Shohrat ANNNANUROV (E-25) yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpmıştır.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Kazada  ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat ANNNANUROV (E-25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Mağusa'da işler karışıyor... Cem Dana: Aday adaylarını, UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet ediyorum03 Mart 2022 Perşembe 13:17
  • Dr. Erdal Özcenk, Mağusa Belediye Başkanlığı’na aday03 Mart 2022 Perşembe 12:10
  • Gazimağusa Belediyesi Göletler Ve Sazlıklarda Sivrisinekle Mücadele Başlattı02 Mart 2022 Çarşamba 12:57
  • Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Araç Takla Attı26 Şubat 2022 Cumartesi 13:54
  • Sporcu Sevim Yıldız Ölümün Eşiğinden Döndü26 Şubat 2022 Cumartesi 11:17
  • Cem Dana, Gazimağusa Belediyesi’ne Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı25 Şubat 2022 Cuma 17:34
  • Gazimağusa Belediyesi’ndeki Grev Kaldırıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 19:27
  • Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden Bir Heyet Mağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti23 Şubat 2022 Çarşamba 19:00
  • Mağusa'da çöpler toplandı23 Şubat 2022 Çarşamba 18:00
  • Mağusa'da Hırsızlık23 Şubat 2022 Çarşamba 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti