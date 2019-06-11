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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak

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Kazakistanlı 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.
“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 14 Haziran 2019 Cuma günü, saat 09.00’da, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Doğa ve Dekoratif Tarzlar Yansıtılacak…

Sergide yer alacak ressamlardan Rakhmangazy Makazhanov gerçekçilik tarzında eserlerini sergileyecek. Sanatçının grafiğin ağırlıklı olarak görüldüğü eserlerinde ana tema ekoloji ve doğa ele alındı. Eserlerinde izlenimciliğin ön plana çıktığı Aranshi Sharzhanov çalışmalarında Kazakistan'ın kırsal yaşamını yansıtacak. Orazbek Yessenbaev, grafikler ve felsefi eserlerle birlikte dekoratif bir tarzı sergileyecek. Eserlerinde şartlı gerçekçilik var olan Dulat Yessenbayev ise cesur renk kombinasyonları ile manzaraları resmetti. Kami Aitkaliyev'in de kabartma tekniğini kullanarak hazırladığı eserlerinde dekoratif imgelerin ön plana çıktığı resimler izleyiciye sunulacak.

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