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Kediciklerin 'Adnan Hoca'sından, Erdoğan'a mektup

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Adnan Oktar'dan Erdoğan'a mektup: Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır
Kediciklerin 'Adnan Hoca'sından, Erdoğan'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çeşitli devlet kurumlarına mektubunda koşulların iyileştirilmesini isteyen Oktar, "Dünyaya örnek ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiye’mizin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmak ve vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın elindedir" dedi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'cinsel istismar' suçlamalarıyla tutuklanan 'Adnan Hoca' lakaplı Adnan Oktar avukatları aracılığıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hemen hemen tüm devlet kurumlarına cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi için bir mektup gönderdi.

Duvar'ın haberine göre mektubunda Erdoğan’ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi’nin koşulları ile bugünkü cezaevlerinin koşulları arasında 'uçurum' olduğunu anlatan Oktar, kapasite fazlalığı nedeniyle 40 bin kişinin yatağının olmadığını, 80 bin kişinin aynı yatağı kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Hijyen, sıcak su yetersizliği, ısınma sorunu, yiyeceklerin besin değerinin düşüklüğü gibi çok sayıda sorunu sıralayan Oktar, "Şu anki cezaevi şartları, o tarihlerde Pınarhisar’daki mevcut şartların yüzde 10’u düzeyinde bile değildir” dedi.

Erdoğan'ı 'acil müdahale etmeye' çağıran Oktar şöyle devam etti: "Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır. Dünyaya örnek olma ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiye’mizin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmak ve vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın elindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz."

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