Kemal Belevi’nin 'Ten Studies For Guitar' İsimli Eseri Yarın Dijital Mecralarda Yayınlanacak

Kemal Belevi’nin 'Ten Studies for Guitar' isimli eseri 18 Mart’da dijital mecralarda yayınlanıyor.

Gitarist Hasan Çakırsoy un yorumladığı 'Ten Studies for Guitar' Apple music, Amazon, Spotify gibi 150 den fazla streaming şirketlerinde yarın yayına girecek.

1997 de bestelenen ve tahminen grade 2 ve 8 düzeylerinde olan bu eserler melodik olmalarına karşın öğrencilere 'sol ve sağ el' tekniklerini öğretiyor. Gitar repertuarına Belevi tarafından kazandırılan bu esere öğrencilerin, profesyonel gitaristlerden daha yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Study No. 7, 8 ve 10 haricindeki tüm eserler 'world premiere recording' olacak.