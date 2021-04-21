Kendi bakanlığına malzeme satan T.C Ticaret Bakanı Pekcan görevden alındı

Cumhurbaşkanı, uzun süredir konuşulan kabine revizyonunu gerçekleştirdi. Erdoğan, beklentilerin aksine sınırlı denilebilecek değişikliklere imza attı. Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, Ticaret Bakanlığı'na kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilirken, yerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bölünmesiyle Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da görevine son verilirken, kurulan iki yeni bakanlığa da atama yapıldı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.

İhale açılmadan Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeler ortaya çıkmıştı.

Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6.556.816,78 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV Hariç 507.880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

...

Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve Bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur."