Liberal Federalizm kitabı bir panelle okurlarla buluştu

Mağusa’nın tek kitabevi olma özelliğini taşıyan Khora Mağusa kitap tanıtımlarına devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte Nikolaos Stelya’nın Liberal Federalizm kitabı okurlarla buluştu. Panel formatında gerçekleşen tanıtımda moderatörlüğü Bağımsızlık Yolu üyesi Cansu Nazlı yaparken, kitap üzerine yorumları kitabın yazarı Nikolaos Stelya, Mağusa İnisiyatifi’nden Okan Dağlı, Halkın Partisi’nden Şevki Kıralp ve Bağımsızlık Yolu’ndan Ali Şahin gerçekleştirdi.

Nikolaos Stelya konuşmasında kitabın çıkış sürecisni ve ana içeriğini aktardı. Kitabın liberal federalizm çözümünün kimin çıkarına olduğunu sorgulatmak amacını taşıdığını belirten Stelya çözümün göçmenler ve işsizler için, özellikle Kıbrıs’ın güneyinde yükselen faşizmi önlemek için ne içerdiğinin belirsiz olduğundan bahsetti.

Okan Dağlı federasyon kavramının sosyalist bir temeli olduğundan ve tüm etnik unsurları kapsama amacı taşıdığından bahsederek konuşmasına başladı ve kurgulanan federalizme tüm eksikliklerine rağmen sol tarafından sahip çıkılmasının sürer duruma göre daha ileri bir aşama içermesinden dolayı olduğunu belirtti. Barışı sağlamadan çözümün sağlanamayacağını vurgulayan Dağlı, halklar arası temasların önemine işaret etti.

Şevki Kıralp federalizmin Kıbrıs’taki iki milli unsuru uluslararası topluluğa entegre etme çabası olarak vurguladıktan sonra çözümün ardında yatan diğer önemli motivasyonun bölgede güvenli bir enerji aktarımı yolu oluşturmak olduğundan bahsetti. Liberal sağın bugünkü söylemlerini 1991 öncesi sosyalist söylemlere benzeten Kıralp, benzer şekilde merkez solun söylemlerinin de 1991 öncesi liberal sağ görüşlere evrildiğini söyledi. Liberal federalizmin sol tarafından sahiplenilmesinin nedeninin bu ters dönüşler olduğunu savunan Kıralp, aynı nedenden dolayı çözümün merkez ve radikal sağ tarafından reddedildiğini söyledi.

Ali Şahin, Kıbrıs sorununun çözümünün referandumda verilecek salt bir Evet veya Hayır’a indirgenmeyecek kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu, Stelya’nın kitabının da sorunun bu çok boyululuğunu göstermesi açısından çok değerli olduğunu söyledi. Kitabın öneminin yalnızca tespitler değil sorduğu sorulardan kaynaklandığını belirten Şahin, bu soruların özellikle sol tarafından bugüne kadar cevaplanmadığı değerlendirmesinde bulundu. En önemli sorunun liberal federalizm dışında hiçbir ciddi alternatifin tartışılmaması olduğunu belirten Şahin, müzakerelerin kitleleri değil, kitlelerin müzakereleri belirlemesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Panel ve kitap tanıtımı son derece samimi bir havada geçen soru-cevap kısmı ve sonrasında şarap-kanepe eşliğinde sohbet ederek sona erdi.