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Kıbrıs açıklarında görev yapan Hollandalı denizcilere Türkiye yardımcı oldu

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Kıbrıs adası açıklarında Hollanda Deniz Kuvvetleri’ne ait EVERTSEN Fırkateyni’nde görev yapan iki askerin ailevi nedenlerden dolayı ülkelerine dönme taleplerine Türkiye yardımcı oldu.
Kıbrıs açıklarında görev yapan Hollandalı denizcilere Türkiye yardımcı oldu

Hollanda Deniz Kuvvetleri’ne ait EVERTSEN Fırkateyni, Kıbrıs açıklarında görev yaparken farklı tarihlerde 2 personelin ailevi nedenlerden dolayı ülkelerine dönme taleplerine Türkiye yardımcı oldu. Silahlı kuvvetlerin desteği ile personellerden biri Antalya'dan diğeri ise Adana'dan Hollanda'ya gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, NATO Görev Grubu Komuta Gemisi olarak Doğu Akdeniz'de bulunan Hollanda Deniz Kuvvetleri’ne ait EVERTSEN Fırkateyni'nde görevli iki personelin 22 ve 24 Ocak tarihlerinde ailevi nedenlerle Hollanda'ya dönme istekleri, gemiden bulunan Türk Deniz Subayı tarafından üst makamlara bildirildi.

Bunun üzerine yapılan planlama ile ilk asker, 22 Ocak'ta Kıbrıs'ın güneyindeki gemiden tahliye edildi. Hollandalı personel, gemideki helikopterle 40 mil uzaklıktaki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Limasol yerine 220 mil mesafedeki Antalya'ya nakil edildi. Asker, görevlilerce uçağa bindirilip Hollanda'ya gitmesi sağlanırken helikopter de yakıt ve ihtiyaçlar sağlandıktan sonra gemiye döndü. 24 Ocak'ta de yine aynı gemide benzer ise bir durum daha yaşandı.

Yine bir askerin ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmesi için silahlı kuvvetler destek verdi.

EVERTSEN Fırkateyni bu kez Kıbrıs'ın batısındayken oluşan talep sonucunda söz konusu personel gemideki helikopterle Mersin'e getirildi. Helikopter yine yakıt ikmalı sağlanıp gemiye dönerken personel ise TSK görevlileri tarafından karayolu ile Adana'ya getirildi. Buradan da uçakla Hollanda'ya seyahat etmesi sağlandı.

Her iki olayda da TSK tarafından insani yardımla ilgili gerekli tepkinin süratle gösterildiği, Hollanda gemisinin helikopterine gerekli iniş ve yakıt ikmali kolaylıklarının sağlandığı ve personelin havaalanına nakli için kara ulaşımı desteği verildiği öğrenildi.

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