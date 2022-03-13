Kıbrıs güne karla başladı. Dağlık ve yüksek kesimler yanında diğer bölgelere de kar yağıyor.



Başkent Lefkoşa’da saat 09.30 itibarıyla kar yağışı sürüyor.



Bölgede bir süredir etkili olan soğuk hava, bugün de kar yağışıyla etkisini sürdürüyor.



Dağlar ve yüksek bölgeler beyaza bürünürken, yerleşim birimlerine de kar düşmesi vatandaşları ve en çok da çocukları sevindirdi.



Birçok kişi sosyal medya hesaplarından kar fotoğrafları veya videoları paylaştı.