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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Andrey Orazbayev koronavirüs salgınına karşı tepkisini içsel ifadelerle tuvale taşıdı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Andrey Orazbayev koronavirüs salgınına karşı tepkisini içsel ifadelerle tuvale taşıdı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Andrey Orazbayev koronavirüs salgınına karşı tepkisini içsel ifadelerle tuvale taşıdı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması üzerine sanatçı Andrey Orazbayev'de salgını ve mücadeleyi içsel ifadelerle tuvale taşıdı

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Andrey Orazbayev eserlerinde insan ve dünya arasındaki ilişkileri, zaman ve derinliği yansıtarak binlerce ölüme sebep olan koronavirüsü tuvale taşıdı.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Koronavirüse karşı uyarı ve kurallara dikkat çekmek adına paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Andrey Orazbayev kimdir?

1963 yılında Pavlodar'da doğdu. Pavlodar Endüstri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Grafik tasarımcı okulunda , Omsk Devlet Pedagoji Enstitüsü sanat ve grafik bölümünde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994'te avangard sanatçı "Yeni Bozkırlar" adlı Pavlodar sergiye katıldı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak bilinir. 

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