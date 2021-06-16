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Kıbrıs Şarkıları Cd’si Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Edildi

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“Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.
Kıbrıs Şarkıları Cd’si Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Edildi

“Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bestesi Kamran Aziz’e, sözleri Şirin Zaferyıldızı’na ait, opera sanatçıları ve müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan “Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si müzik öğretmeni ve söz yazarı Şirin Zaferyıldızı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış değerli besteleri ile gönüllerde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu belirtti.

Bu gibi çalışmaların örnek olması temennisinde bulunan Tatar, geçmişten gelen kültürün geleceğe taşınması, günümüzün ses sanatçıları ve söz yazarlarının yeteneklerini ortaya çıkararak Kıbrıs Türk kültürüne ve müziğine renk katmalarının, Kıbrıs Türk kültürünün bir tanıtımı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi çalışmaların Kıbrıs Türk halkının dinamik ve üretken yapısıyla bu topraklarda var olduğu mesajını vererek siyasi mücadeleye önemli katkı koyduğunu kaydetti.

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