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Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi

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Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi

Kıbrıs Türk Gardiyan Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi.

Gardiyanlar Birliği’nden verilen bilgiye göre, birliğin 18. olağan genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda yönetim kurulu ve yetkili organlar şu isimlerden oluştu: 

Başkan Yardımcısı Alp Kılıçoğlu, Genel Sekreter Asım Kamacı, Mali Sekreter Hasan Önsoy, Eğitim ve Sosyal İşler Sorumlusu Halit Dağ, İzzet Türkmen, faal üyeler Özgür Edebali, Buğra Arslanoğlu, Ecevit Öztezer.

Denetleme Kurulu Cemal Tunçbel ve Mehmet Aksunlar’dan oluşurken, Onur Kurulu üyeleri ise Salih Kayalı, Asım Meşeli, Sıtkı Baykan oldu.

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