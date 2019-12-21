“Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi Hasan Taçoy tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliği içerisinde 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” konulu karma sergi 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul; “Yakın Doğu Ailesi olarak bilime, sağlığa ve teknolojiye verdiğimiz önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem vermekteyiz. İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve sanatla dolu zamanlar geçirmelerini sağlamaktadır. Yakın bir dönemde mevcut müzelerimize Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzeleri gibi yenileri eklenecektir Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Üniversitemiz bünyesinde yapılan faaliyetlerin sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC de tüm dünyada tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmektedir.” Dedi.

“Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesinde Kıbrıs Türkü’nün tarihi 1570-71 Kıbrıs’ın fethiyle başlatılacak”

Prof.Özkul; “Girne ve Yakın Doğu Üniversiteleri üstlendikleri bilimsel misyonlara tarihi bir sorumluluk daha ekleyerek Kıbrıs Türk Halkı’nın tarihsel süreçte varoluşuna ve geleceğine ışık tutacak Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'ni oluşturmuşlardır. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzemizde Kıbrıs Türkünün tarihi 1570-71 Kıbrıs’ın fethiyle başlatılacaktır. İngiliz sömürge dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş ve ana tema olan 1955’ten günümüze Millî Mücadele yılları yer alacaktır. Kıbrıs Türkünün adaya gelişinden bugüne görsel ve işitsel malzemelerin yer alacağı müzede o döneme ait giysi, silah, taşıt gibi malzeme yanında yine döneme ait önemli tarihsel belgeler ile söz konusu yılları anlatan plastik sanatlar alanında yapılmış çeşitli eserler de sergilenecektir. Müzeyi gezenlerin özellikle de gençlerin, atalarının bu adada var olmak için verdiği zorlu mücadeleyi, özellikle yakın geçmişi daha iyi anlamalarını sağlayacak bir ortamda ilgiyle ve heyecanla gezecekleri bir müze oluşturmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Kıbrıs Türkünün milli tarih ve milli mücadelesinin gelecek kuşaklara aktarılarak yaşatılması bağlamında önemli bir miras olacaktır.”ifadelerini kullandı.

“Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri Konulu Karma Sergi”

Açıklamada, bu doğrultuda yapılan etkinliklere bir yenisini eklemek için Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliği içerisinde 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri Konulu Karma Sergi, Gazi Üniversitesinde eğitim almış ve Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi sırasında şehit olmuş Hüseyin Ruso, Mehmet Mustafa, Hüseyin Salih Bora, Turgut Sıtkı ve Kemal Özalper anısına düzenleniyor. Bu anlamlı sergide Türkiye Cumhuriyeti’nden 88 sanatçı tarafından görsel sanatların çeşitli alanlarında hazırlanan birbirinden değerli 88 eser sergilenecek. Sergide sergilenecek olan eserlerde Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin evreleri tasvir edilmektedir. Böylece Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi olarak Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybedenlerle minnet duygularımızı paylaşırken geleceğin mimarları olan Kıbrıs Türk gençliğine de geçmişi anlatmanın onur ve gururunu yaşayacağız denildi.