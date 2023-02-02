  • BIST 4.613,39
  • Altın 1182.064
  • Dolar 18.8132
  • Euro 20.6892
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Kıbrıs’a özgü kırmızı patatesin tescili yönünde ilerleniyor

» »
Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, Kıbrıs’a özgü bir patates çeşidi olan kırmızı patatesin Coğrafi İşaret Ürünü olarak tescillenmesi adına önemli bir adım atıldığını açıkladı.
Kıbrıs’a özgü kırmızı patatesin tescili yönünde ilerleniyor

Haravgi ve diğer gazeteler, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, 2018-2023 dönemi icraatlarına ilişkin dün bir basın toplantısı düzenlediği, toplantıda  Kıbrıs’ta yetişen kımızı patates için Coğrafi İşaret Ürünü tescili konusunda önemli bir adım atıldığını söylediğini yazdı.

Kadis, kırmızı patatesin tescili konusunda ülke içinde duyuru yapıldığını ve bir aylık itiraz süresinin tamamlanmasının ardından tescil için AB Komisyonu’na başvuruda bulunulacağını belirterek, Kıbrıs’ta üretilmeyen patateslerin Yunanistan dahil birçok ülkede “Kıbrıs patatesi” diye satılmakta olduğunu hatırlattı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beton mikserleri yol kesti!01 Şubat 2023 Çarşamba 13:36
  • Güney'de 16 memurun Kıbrıs Türk mallarını paylaştığı iddia edildi31 Ocak 2023 Salı 18:52
  • Arkadaşları Helin Reessur için yürüdü: Adalet istiyoruz31 Ocak 2023 Salı 17:33
  • Sigara içme yaşı 15'e düştü!31 Ocak 2023 Salı 13:13
  • Güney Kıbrıs’ta 14 aday başkanlık için yarışıyor31 Ocak 2023 Salı 10:45
  • Kıbrıslı Rumlar, en çok bu suçları seviyor30 Ocak 2023 Pazartesi 16:38
  • Nikos Anastasiadis, Çarşamba günü Atina’ya gidiyor30 Ocak 2023 Pazartesi 11:49
  • Güney Kıbrıs'tan Sarı Uyarı!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:29
  • 150 bin Kıbrıslı Rum nikotin ve madde bağımlısı29 Ocak 2023 Pazar 19:05
  • Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini onlar finanse ediyor!29 Ocak 2023 Pazar 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti