  • BIST 9658.72
  • Altın 3345.811
  • Dolar 36.4613
  • Euro 37.7986
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Kıbrıs’ın güneyinde işsizlik oranında düşüş

» »
Kıbrıs’ın güneyinde işsizlik oranında düşüş
Kıbrıs’ın güneyinde işsizlik oranında düşüş

Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının, 2024 yılının son üç ayında yüzde 4.6’ya düştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi İstatistik Birimi’nin verilerine göre, 2024 yılının son üç ayındaki işsiz sayısının, 27 bin 627 olan 2023 yılının aynı dönemine göre, 23 bin 603 kişiye düştüğünü yazdı.

Toplam çalışan sayısının, 2024’ün son üç ayında, yüzde 62.1’e tekabül eden 490 bin 332 olduğunu yazan gazete 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 61.3’e tekabül eden 479 bin 328 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, part-time çalışan sayısı ise aynı dönem için yüzde 8.9’a denk gelen 43 bin 734 kişi olarak kaydedildi.

Gazete 15-24 yaş arasındaki işsiz oranının ise yüzde 9.6 olarak kaydedildiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta enflasyon rakamları yükseldi!26 Şubat 2025 Çarşamba 11:47
  • KKTC’ye düzenlenmek istenen geziler Rum basınında yer almaya devam ediyor25 Şubat 2025 Salı 13:32
  • Limasol’da kundaklama: 1 kişi tutuklandı25 Şubat 2025 Salı 13:14
  • Güney Kıbrıs’ta birçok ürün soğuktan zarar gördü25 Şubat 2025 Salı 13:14
  • Larnaka havalimanında alarm verildi24 Şubat 2025 Pazartesi 15:26
  • Stefanu, Kıbrıs sorununda girişim üstlenmesi gereken taraf Kıbrıs Rum tarafı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:08
  • Mavrokolimbos Barajı’nda teknik arıza: Su heba oldu, koruma altındaki yarasalar öldü24 Şubat 2025 Pazartesi 13:02
  • Güney'den acı haber... Yangında hayatını kaybetti...24 Şubat 2025 Pazartesi 12:26
  • Güney Lefkoşa’da bir kilo uyuşturucu madde ele geçirildi24 Şubat 2025 Pazartesi 12:01
  • Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor24 Şubat 2025 Pazartesi 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti