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Kıbrıslı öğrencilerin de tercihi YDÜ.. 1,900 öğrenci, “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda ter döktü!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen 1,900 öğrenci, “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda ter döktü!
Kıbrıslı öğrencilerin de tercihi YDÜ.. 1,900 öğrenci, “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda ter döktü!

Londra merkezli Times Higher Education’ın dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversiteler Sıralaması 2024”te dünya genelinde 139’uncu sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınava büyük ilgi gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2024-2025 öğretim yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde üç merkez ve 30 salonda gerçekleştirilen sınava yaklaşık iki bin öğrenci katıldı.

Geleceklerini şekillendirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pek çok noktasından gelerek Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde buluşan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakültesi, 3 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulundaki 225 lisans ve ön lisans programına yerleştirme hakkına sahip olacaklar.

the-genc-universite-siralamasi-2024,-ydu-(1)-001.jpgDünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi!

Yakın Doğu Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın 14 Mayıs 2024’te açıkladığı ve dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversiteler Sıralaması 2024”te dünya genelinde 139’uncu sırada yer alarak dikkat çekti. Aynı araştırmada Kuzey Kıbrıs’ın en iyisi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde de en iyi ilk üç üniversite arasında gösterildi.

Diğer yandan, ODTÜ URAP tarafından yayımlanan “2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda da Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk 10 üniversite arasında ve en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildi.

ydu_kktc-yerlestirme-sinavi-(5).jpgProf. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gelecekteğinizi inşa ederken sizlere rehberlik etmek ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için her zaman yanınızda olacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının kalitesinin, pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından yayımlanan araştırmlarla tescillendiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimini adada tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlediğimiz KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na gösterilen yoğun ilgi de öğrencilerimizin üniversitemize gösterdiği güvenin çok değerli bir göstergesidir” dedi. Sınava giren öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Gelecekteğinizi inşa ederken sizlere rehberlik etmek ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

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