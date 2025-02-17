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Kıbrıslı Rumlar hükümetin ekonomik icraatlarından memnun değil!

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Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve bugün ikinci kısmı yayımlanan bir ankete göre Kıbrıslı Rumlar, hükümetin ekonomik icraatlarından ve politikalarından memnun değil.
Kıbrıslı Rumlar hükümetin ekonomik icraatlarından memnun değil!

Politis gazetesi, “RetailZoom” şirketi tarafından 2 bin 57 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarının, katılımcıların büyük çoğunluğunun Rum hükümetinin ekonomik icraatlarından memnun olmadıklarını ortaya koyduğunu yazdı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 35’i  Rum hükümetinin ekonomik icraat ve yönetiminden hiç memnun olmadıklarını belirtirlerken, yüzde 20’lik bir kesim “az memnun”, yüzde 28’lik bir kesim “orta derecede memnun”, yüzde 7’lik kesim “çok memnun” ve yüzde 9’luk kesim ise “çok memnun” olduğunu dile getirdi.

İçerisinde bulundukları ekonomik koşullarda son 2 yılda ne gibi bir değişiklik yaşandığı sorusuna ise katılımcıların yüzde 38’i “kötüleşti” yanıtını verirken, yüzde 42’si “aynı kaldı”, yüzde 19’u ise “iyileşti” yanıtlarını verdiler.

Doğal gazdan elektrik üretileceğine inanç yok

Ankette yöneltilen “Kıbrıs’ın kendi doğal gazından elektrik üretebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 72’si “hayır” yanıtını verdi.

Yüzde 21’lik bir kesim bu soruya olumlu yanıt verirken yüzde 7’lik bir kesim ise “bilmiyorum/cevaplamıyorum” seçeneğini tercih etti.

“Ucuz elektrik enerjisi için hangi alanlara yatırım yapılması gerektiğine inandıkları” şeklindeki bir soruya ise yüzde 40’lık bir kesim “güneş enerji parkları” yanıtını verirken, yüzde 17’lik bir kesim ise “doğal gazımıza” cevabını verdi.

Yüzde 34’lük bir kesim ise “bunların kombinasyonu” yanıtını verirken, diğer katılımcılar rüzgar enerjisi (yüzde 2) ve nükleer enerji (yüzde 2) gibi seçenekleri dile getirdiler.

Yunanistan’la elektrik kablosuna destek

Gazete, “Kıbrıs’ın Girit, Yunanistan ve Avrupa’yla elektrik kablosu döşenmesine ortak olması” konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 50’sinin “evet” yanıtını verdiklerini de belirtirken, katılımcıların yüzde 34’ünün “hayır” ve yüzde 16’sının ise “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” cevabını verdiklerini aktardı

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