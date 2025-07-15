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Kıbrıslı Rumların yüzde 33,2’sinin bir haftalık tatil yapabilecek ekonomik durumu yok

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Avrupa İstatistik Birimi Eurostat tarafından 2024 yılıyla ilgili olarak dün yayımlanan verilere göre, üç Kıbrıslı Rum’dan birinin evinden uzakta bir haftalık tatil yapacak ekonomik olanağa sahip olmadığı ifade edildi.
Kıbrıslı Rumların yüzde 33,2’sinin bir haftalık tatil yapabilecek ekonomik durumu yok

Kıbrıslı Rumların yüzde 33,2’si için bir haftalık tatilin geçen yıl lüks teşkil ettiğini, çünkü bu kişilerin dinlenmek için evlerinden uzakta bir haftalık tatil yapacak ekonomik olanakları bulunmadığını yazan Fileleftheros, Eurostat’ın yayımladığı verilere göre AB’deki ortalamanın ise yüzde 27 olduğuna işaret etti.

2024 yılında Rum kesimindeki durumun 2023 yılına göre biraz daha iyileşmiş olduğunu ve evlerinden uzakta bir haftalık tatil yapamayacak olan kişilerin oranının 2023 yılında yüzde 36 olduğunu kaydeden gazete, 2022 yılında ise bu oranın yüzde 37,2 olduğunu ekledi.

Politis ise haberinde Güney Kıbrıs’ta 10 kişiden 3’ünün çalıştığı halde tatil yapamadığını yazdı.

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