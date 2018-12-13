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Kıbrıslı sanatçı Osman Tuğsal’ın albümü dijital müzik platformlarında

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Ülkemizin genç sanatçılarından Osman Tuğsal, Sony Müzik etiketi altında üç şarkıdan oluşan “Sonunda buldum” isimli albümü ile 21 Aralık Cuma günü dijital müzik platformlarda yerini almaya başlıyor.
Kıbrıslı sanatçı Osman Tuğsal’ın albümü dijital müzik platformlarında

Ülkemizin genç sanatçılarından Osman Tuğsal, Sony Müzik etiketi altında üç şarkıdan oluşan “Sonunda buldum” isimli albümü ile 21 Aralık Cuma günü dijital müzik platformlarda yerini almaya başlıyor.

Sanatçının “Sonunda buldum”, “Tenine çarpınca rüzgar” ve “Küçük kızımız” isimli şarkılarından oluşan albümü uzun bir çalışma sürecinin ardından dinleyicilerin beğenisine sunuluyor. “Sonunda buldum” isimli sanatçının ilk albümündeki tüm şarkıların söz, müzik ve düzenlemeleri Osman Tuğsal’a ait.  21 Aralık günü sanatçını albümü ile ayni ismi taşıyan, Lefkoşa sokaklarında çektiği “Sonunda buldum” şarkısının video klibi de Türkiye’nin müzik televizyonlarında da izleyicilerle buluşacak.

 

 

“ÇOK FARKLI BİR HEYECAN YAŞIYORUZ”

Sanatçı, dijital müzik platformlarında yerini almaya hazırlanan şarkıları ile ilgili keyifli bir çalışma sürecinin ardından çok farklı bir heyecan yaşadığını kaydetti. Osman Tuğsal, şarkıların ortaya çıkmasında, üretim aşamasında ve şarkılarının dinleyicilerle buluşmasında farklı aşamalarda kendisine büyük destek ve katkı koyan sanatçı dostları Hüseyin User, Cağıl Işgüzar ve Emre Yazgın’a teşekkür etti. Tuğsal bu Kıbrıslı sanatçıların desteği ile önemli bir adım attığını ve müzik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

 

OSMAN TUĞSAL KİMDİR?

Osman Tuğsal, 14 Ekim 1998, Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. Londra Westminster Üniversitesi’nde müzik eğitimi alan şarkıcı/söz yazarı ülke içinde ve dışında birçok 

mekanda sahne aldı ve konserler verdi. Müziğe küçük yaşlarda başlayan sanatçı önce keman, ardından piyano ve gitar eğitimi aldı. Üç şarkıdan oluşan ve çıkış şarkısıyla aynı adı taşıyan “Sonunda Buldum” isimli albümü sanatçının ilk müzik albümü olma özelliği taşıyor.

Türkçe ve İngilizce birçok şarkı sözü ve bestesi olan sanatçı kendi bestelerinin prodüktörlüğünü yapmaktadır.

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