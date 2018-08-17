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Kıbrıslı ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'ye Oscar sürprizi

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Kıbrıslı ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Oscar yolcusu olabilir.
Kıbrıslı ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'ye Oscar sürprizi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Birgün gazetesinin aktardığına göre Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul’da yönetmenliğini  Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerden birini paylaştığı 'Ahlat Ağacı' filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

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