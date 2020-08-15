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Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi askerin aracına ırkçı saldırı!

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Kıbrıs'taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi bir askerin aracına ırkçı ifadeler barındıran ‘graffitiler’ çizildi, olayla ilgili “askeri polisler” tarafından soruşturma başlatıldı.
Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi askerin aracına ırkçı saldırı!

Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi bir askerin aracına ırkçı ifadeler barındıran ‘graffitiler’ çizildi.

Londra Gazete’de yer alan habere göre, söz konusu olayı araştırması için “askeri polisler” görevlendirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, beyaz arabanın üzerine “ırkçı bir kelime” yazıldığı görülürken, bunun yanı sıra “Black Lives Matter”; yani, “Siyahların hayatları önemlidir” söylemine karşı “tüm hayatlar önemlidir” yazıldığı gözlemlendi.

BBC, arabanın alayda görev yapan siyah bir askere ait olduğunu doğruladı.

Söz konusu araç, kampın içinde bulunan güvenlik çitleri ve kapıların arkasında park edilmişti

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