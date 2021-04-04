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Kılıçdaroğlu: İşsiz gençlerden burs tahsilatı insanlığa aykırı

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HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu: İşsiz gençlerden burs tahsilatı insanlığa aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi. Çeşitli bölümlerden mezun gençlerin talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. CHP lideri, kendi iktidarları döneminde, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece bu paranın talep edilmeyeceğini ve faiz işletilmeyeceğini söyledi.

'İŞSİZLİĞİN NEDENİ EKONOMİ POLİTİKALARI'

İşsizlik sorununun, izlenen ekonomik politikanın bir sonucu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ekonomik politika istihdam yaratıyorsa orada başarıdan söz edilebileceğini söyledi. Aynı nüfusa sahip Almanya'nın dışarıdan işçi almasına rağmen Türkiye'de 10 milyon işsizin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gençlerin, geleceğini başka ülkelerde aradığını anlattı.

'KAMUDA MÜLAKAT KALDIRILMALI'

Kamuya eleman alımında mülakatların kaldırılmasını istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, alımların, KPSS puanı ile yapılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'de 138 bini aşkın öğretmen açığının olduğunu, öğretmen istihdamının yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sağlık alanında da personel alınmasının önemine vurgu yaptı.

'BİNLERCE KİŞİ EK GÖSTERGE BEKLİYOR'

Ayrıca 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişinin olduğunu ifade ederek, "Bunlara 3600 ek gösterge verdiğiniz zaman kadrolar boşalacak, buraya alım yapabilirsiniz" dedi.
Kredi Yurtlar Kurumu borcunu ödeyemeyen gençlere haciz geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Onu telafi edeceğim söz. Kredi Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece ne para talep edilecek ne de faiz çalışacak. Para talep ediyorsanız, iş vereceksiniz. Kredi vermişsiniz, iş vermiyorsunuz, geliri yok, ayrıca faiz uyguluyorsunuz. Bu, insanlığa aykırı bir uygulama. Bunu kesinlikle kaldıracağız" diye konuştu.

'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

Gençlerden umutsuz olmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, gençler birlikte davrandığında bütün siyasi partilerin hizaya gelebileceğini anlattı. Kamuda ve alanda çok sayıda iş olmasına rağmen ülke iyi yönetilemediği için işsizliğin bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, işsizlik olduğu için üretimin durduğunu, ithalat yapıldığını, ülkenin ekonomik olarak dışarıya bağımlı bir konuma geldiğini ifade etti.

'TÜRKİYE TEFECİLERE ÇALIŞIYOR'

Kılıçdaroğlu, 83 milyonun, dışarıdaki bir avuç tefeciye çalıştığını, Türkiye'nin milyarlarca dolar faiz ödediğini iddia ederek, bu paranın Türkiye'de kullanılıp, istihdam alanı yaratılabileceğini söyledi.

Öte yandan Video konferans toplantısında Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Onursal Adıgüzel ile Parti Meclisi üyesi Deniz Demir ve Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz de eşlik etti. 

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