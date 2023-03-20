Kılıçdaroğlu’ndan HDP görüşmesi sonrası açıklama

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP Eş Genel Başkanlarına Parti Sözcüsü Ebru Günay ve Grup Saruhan Oluç eşlik etti.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın beyannamesini ilettik” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Kendi açımızdan bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı. Hukuk devleti mutlaka olmalı. Sosyal devlet, gelir dağılımında dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Temel hal ve hürriyetlerin korunması, bu da ortak talep olarak dillendirildi.

– Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık karşılıklı olarak ifade edildi. BU konuda ciddi hazırlıklar yapmak gerekiyor. İktidarın bunu görmezlikten gelmesi felaketlerin oluşmasında devletin hazırlıksız olmasına yol açıyor.

DEMOKRASİYE AYKIRI

– Kayyum uygulamasının sürdürülmesini asla doğru bulmadığımızı ifade ettik genel başkanlara. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel kuruladır. Halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır.

– Serbest siyasetinin önünün açılması. Siyaset bir kavfa alanı olmamalı. Bu akşam büyük bir ihtimal yine belli TV kanallarında bir sürü şey anlatılacak. Yahu arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı ya? Uygar insanlar gibi tartışmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz, toplumu niçin ayrıştırıyoruz?

PARTİ KAPATMAK DOĞRU DEĞİL

– Siyaset sorun yaratmamalı, bunun için siyaset var zaten. Siyaset sorun yaratıyorsa bu negatif yansıyor. 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Hâlâ nasıl parti kapatırız? Parti kapatmak doğru değil.

– Kadına yönelik şiddetin mutlaka son bulması lazım. Toplumun bir duyarlılığı var. Siyaset kurumunun da bunu hissetmesi lazım. Bu konuda çok açık ve net siyaset kurumunun tavır alması lazım. Kadınların toplumun en önemli aktörlerinden olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım.

– Siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması lazım. Görmezden gelinmesi gibi bir yaklaşım siyaset kurumuna yakışmaz. Haklarının teslim edilmesi, özgürce yaşamalarının önünün açılması gerekir. Yargının siyasetin üzerinde sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.

TÜM SORUNLARIN ADRESİ TBMM

– Deprem konusunda acil onarım programına ihtiyaç olduğu sayın genel başkanlar tarafından ifade edildi. Aynı düşüncedeyiz. Özel bir planlamanın yapılması şart. Hükümete çağrı yaptım deprem bölgesinde. Acil bir onarım programının devreye konulması gerekiyor.

– Kürt sorunu dahil tüm sorunların çözüm adresi TBMM’dir. TBMM’nin varlığı, sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin en temel sorunları TBMM’de çözülmüştür. Biz parlamenterlerle birlikte var olan tüm sorunları çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür.

ÖZGÜRCE TARTIŞACAĞIZ

– Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceği ya getireceğiz arkadaşlar. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Anlaşamadık. Anlaşamadıysak oturacağız, bir daha konuşacağız.

EVET, RESMİ DİLİMİZ TÜRKÇE

– Özellikle basın mensuplarından istirhamım: Toplumu ayrıştıran dilden lütfen kaçının. Medya da bu sorumluluğunun farkında olmalı. Beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? 13. Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. İnsan insandır. Bu kavgayı bitireceğim.

ÇİFTE STANDART YAKIŞMAZ

– TRT’nin TRT Kürdi diye bir kanalı var. TBMM’de nasıl olur da buraya bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz. Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Devlete çifte standart yakışmaz arkadaşlar. Evet resmi dilimiz Türkçe. Kimsenin bir şey dediği yok zaten.

EMPERYAL GÜÇLERİN OYUNU

– Bir grup insanı bir grup insana düşman ediyorsunuz demektir. Bu emperyal güçlerin Türkiye’ye oynadığı oyundur. Bu oyundan da Türkiye’yi kurtaracağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı, demokratik, herkesi kucaklayan bir başlangıç yapacağız.