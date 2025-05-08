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Kimliksizler Derneği’nden eylem çağrısı var

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Kimliksizler Derneği, 19 Mayıs Pazartesi günü Güney Lefkoşa’da toplu vatandaşlık  başvuru eylemi düzenleyecek.
Kimliksizler Derneği’nden eylem çağrısı var

Dernekten yapılan açıklamaya göre eylem, çeşitli sebeplerle “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlık başvurusu kabul edilmemiş kişilere destek olmak amacıyla yapılacak.

Ebeveyninden biri yabancı olup, evlilikle doğumun Kıbrıs’ta gerçekleştiği durumlarda, başvuruları almak konusunda zorluk yaşandığı dile getirilen açıklamada, “Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ve yurttaş haklarına aykırı olan bu tutumu protesto etmek ve başvuru yapmak isteyen kişilere destek olmak amacıyla 19 Mayıs Pazartesi günü topluca başvuru yapılması planlanıyor” dendi.

Açıklamada, sabah saat 8.30’da Ledra Palace’ın güney tarafında buluşulacağı ve 9.00 itibarıyla Güney Lefkoşa’daki kaymakamlığa (Distirct Administration Nicosia) doğru yürüyüşe başlanacağı belirtildi. Başvuru eylemine, henüz başvuru yapamamış kişilerin yanı sıra daha önce başvurusunu yapmış olan veya bu hususta bir mağduriyeti olmayan kişilerin de dayanışma amaçlı davetli olduğu vurgulandı.

Doldurulması gereken başvuru dilekçesi ve hazırlanması gereken evrakların, derneğin sosyal medya sayfalarında ve https://kimliksizlerdernegi.blogspot.com/ web sitesinde detaylı bir şekilde yer aldığı bildirildi.

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