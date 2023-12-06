"Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor

Kıbrıslı Türklerin çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlık hakkı için mücadele eden Kimliksizler Derneği, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek'in davetiyle Brüksel'e gitti.

Güney ve Kuzey Kıbrıs'tan çeşitli örgüt temsilcilerinin de yer alacağı ziyaret grubunda Kimliksizler Derneği'ni Tahsin Oygar temsil ediyor.

Ziyarette, Avrupa Parlamentosu'ndaki AKEL Milletvekilleri ile görüşme gerçekleştirilecek ve "Kıbrıslı Türkler ve AB - Kıbrıs'ın Yeniden Birleştirilmesine İlişkin Perspektifler" konulu bir panel düzenlenecek.

Tahsin Oygar, çeşitli AB ülkelerinden parlamenterlerle yapacağı görüşmelerde, Kimliksizler'in yaşadığı insan hakları ihlallerini gündeme getirerek, çözüm arayışlarında destek isteyecek.

Ayrıca, derneğin Petitions Committee'ye 675 imza ile sunduğu ve soruşturma başlatılması için Avrupa Komisyonu'na aktarılan dilekçeyi de takip edecek.