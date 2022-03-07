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Kısa Öykü Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart

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Kısa Öykü Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart
Kısa Öykü Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen, Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın başvuruları için son aya girildi. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, son başvuru tarihi, 31 Mart olan yarışmanın ödül töreninin ise Mayıs 2022’de yapılması planlanıyor. Yarışmaya başvuracak öğrenciler, https://bit.ly/3K9hGnf internet linkinden, Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formuna ulaşabilecek.

Yarışma, ülkenin geleceği olan çocukların ve gençlerin; okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla, düzenleniyor.

Kısa Öykü Yarışması’nın bu yılki konusu ise “Kıbrıs Efsaneleri” olarak belirlendi. Gençlerden bu konuyla ilgili büyüklerinden dinledikleri veya kitaplardan araştırdıkları Kıbrıs’ta geçen efsanelerle ilgili hayal güçlerini de kullanarak kısa bir öykü yazmaları isteniyor.

Kısa Öykü Yarışması’nın konusu hakkında ayrıntılı bilgiler ise Osman Alkaş ile çekilmiş videoda yer alıyor. “Kıbrıs Efsaneleri” hakkında kısa öykü yazarken gençlere yardımcı olacak ipuçları içeren bu kısa filmi izlemek için https://bit.ly/3qmZvCz adresi ziyaret edilebiliyor.

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