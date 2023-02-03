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Kız arkadaşını darp eden zanlı teminata bağlandı

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Girne'de kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden zanlı C.A. teminata bağlandı.
Kız arkadaşını darp eden zanlı teminata bağlandı

Girne’de meydana gelen darp olayıyla ilgili tutuklanan C.A. bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Levent Ekren, 1 Şubat 2023 tarihinde Girne’de kız arkadaşıyla araçta seyir halinde bulunan zanlının darp suçu işlediğini söyledi.

Polis, saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda zanlının kız arkadaşının aldatıldığını telefon mesajından öğrendiğini ve zanlı ile tartıştığını, zanlının bu esnada cep telefonunu kız arkadaşının yüzüne fırlattıktan sonra araçtan indiğini, her iki eliyle kız arkadaşının kafasına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Ekren, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin nakit yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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