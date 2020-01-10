Kızı süt içsin diye kurdu! Açtığı çiftlikle zincir marketlere girdi

İzmir'de kızı Naz'ın (sağda) süt ürünleri tüketebilmesi için İzmir'de kızı Naz'ın süt ürünleri tüketebilmesi için keçi yetiştirmeye başlayan girişimci Cengizhan Orpak, çevresindekilerin talebiyle büyüttüğü işinde, zincir marketlere keçi sütü ve peynir tedarik eder duruma geldi.

İzmir'de kızının süt ürünleri tüketebilmesi için keçi yetiştirmeye başlayan girişimci, çevresindekilerin talebiyle büyüttüğü işinde, zincir marketlere keçi sütü ve peynir tedarik eder duruma geldi.

Gelen taleplere yetişemiyorlar

Ege Üniversitesinden ziraat mühendisi olarak mezun olan ve 25 yıl deri sektöründe çalışan 51 yaşındaki Cengizhan Orpak, 2012'de doğan kızı Naz'ın alerjik etkileri nedeniyle piyasada satılan ambalajlı süt ürünlerini tüketemediğini öğrenince üzüntü yaşadı.

Doğal keçi sütü ve peynirlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan Orpak, kızı için çiftlik kurup kendi süt ürünlerini üretmeye karar verdi.

Torbalı'da bir çiftlikte eşiyle birlikte çalışarak keçi yetiştiriciliğini ve mandıracılığı öğrenen Orpak, Menderes Çakaltepe Mahallesi'nde 12 dönümlük bir arazi üzerinde çiftliğini kurdu.

Çiftliğine ilk olarak 200 Saanen cinsi keçi alan Orpak, hayvanların güneş ışığından mahrum kalmaması için 3 dönümlük cam sera kurdu. Zamanla çevresindeki arazileri de kiralayan Orpak, 80 dönüm üzerinde hem mera hem ağıl hem de mandırası bulunan bir kompleks oluşturdu.

Eşiyle birlikte çalışan Orpak, doğal yöntemlerle besledikleri hayvanlardan elde ettikleri sütü, mandırada süt ürünlerine çevirip satmaya başladı.

Keçi sütü ürünlerine yüksek talep nedeniyle pazarlama konusunda sıkıntı yaşamayan Orpak çifti, kısa sürede 600 keçiden yılda 150 ton süt elde eder hale geldi.

Çevresindekilerin talebiyle Sütbon markasını oluşturan Orpak, zincir marketlerle de anlaşarak ürünlerini ülke genelindeki marketler ve şarküterilere göndermeye başladı.

KEÇİLERİ İÇİN CAM SERA KURDU

Orpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçek içme sütü üretebilmek için yola çıktığını, halen amacının para kazanmak değil sağlıklı gıda üretmek olduğunu söyledi.

Bu işe girmek için yaklaşık 2 yıl araştırma yaptığını dile getiren Orpak, "Sütte koku olmaması lazımdı. Çünkü kızım içmiyor. Bunun için kafa yorduk. Peynir yapma konusunda hiç bilgim yoktu. 2 yıl denedim, en sonunda kızımın yiyeceği bir peynir yapabildim, çok şükür. Lezzet analizini kızım yapıyor. Kızım 'tamam' dediği noktada satıyoruz. Gurur duyacağımız bir ürün çıkartmak istedik." dedi.

Kurduğu cam sera sayesinde hayvanların süt verimlerinin arttığını belirten Orpak, peynirlerin mayasını da kendisinin ürettiğini, bu gibi özelliklerle piyasadaki benzer ürünlerden farklılaştıklarını ileri sürdü.

'AİLECE ÇALIŞIYORUZ'

Amacının hayvan sayısını binlerin üzerine çıkarmak ve günlük 4 ton süt üretimine ulaşmak olduğunu ifade eden Orpak, "Bunu yakaladığımızda ciddi bir üretim olacak. Yurt dışından talep var ama kapasitemiz yeterli değil daha. Talebe yetişemiyoruz." diye konuştu.

Anne Sevinç Orpak ise işi severek yaptığı için hiç zorlanmadığını dile getirdi.

Tam bir aile şirketi olarak çalıştıklarına işaret eden Orpak, 18 yaşındaki oğulları Oğuzhan ve 8 yaşındaki kızları Naz'ın da kendilerine destek verdiğini, ailece çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Ailenin en küçük üyesi Naz Orpak ise keçi sütünü çok sevdiğini, anne ve babasına yardım ettiğini söyledi.