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KKTC Bakanlar Kurulu başka, UKÜ başka açıklama yaptı! Kafalar karıştı! #KıbrısRezaleti

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KKTC Bakanlar Kurulu başka, UKÜ başka açıklama yaptı! Kafalar karıştı!
KKTC Bakanlar Kurulu başka, UKÜ başka açıklama yaptı! Kafalar karıştı! #KıbrısRezaleti

KKTC Bakanlar Kurulu başka, UKÜ başka açıklama yaptı! Kafalar karıştı! 

KKTC Bakanlar Kurulu yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'ye gelecek olan üniversite öğrencilerinin 14 gün karantinada kalması gerektiğini açıklamıştı.,

UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada yaz okulu derslerinin 9 Temmuz'da başlayacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu dönemde KKTC'ye gelecek öğrencilerin karantinada kalmayacağını İDDİA ETTİ! 

UKÜ'nün yaz okulu açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

UKÜ'nün bu açıklaması ile KKTC Bakanlar Kurulu kararının uyuşmadığı gözlerden kaçmadı.

KKTC'de UKÜ dışındaki üniversiteler yurtlarını KARANTİNA SÜRESİNCE ücretsiz olarak öğrencilere açmış durumda.

UKÜ ise karantina durumu oluşması durumunda "karantina yurtları" oluşturacağını açıkladı.

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