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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirterek, "Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta KKTC vatandaşları ile bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarını ve öz vatanlarından asla kopmadıklarını belirtti.

Gelecek kuşakların KKTC ile bağlarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların son bulması, zulüm niteliğindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin bağımsızlığının kabul görmesi ve tanınması gerektiğini söylediğini aktararak, "Verilen bu destek, tüm dünyada haklı davamızın duyurulması ve kabul görmesi bakımından önemlidir" dedi.

Farklı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların önemine de işaret eden Tatar, "KKTC, artık bir gerçektir, Kıbrıs Türkünün geleceği için bağımsız bir şekilde yaşayabileceği bir vatan toprağıdır, hepimizin öz vatanıdır." diye konuştu.

​​​​​​​Tatar, New York'taki temaslarına da değinerek, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin dünyada yer bulabilmesi için Kıbrıs'ta yapılan ayrımdan mutlak suretle vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor." diyen Tatar, bu şekilde oluşacak bir işbirliği sonucunda tüm bölgenin istikrardan yarar sağlayabileceğini söyledi.

"İleride bir antlaşma olacaksa, o antlaşmanın bir tarafı da KKTC olacaktır"

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlattığını kaydeden Tatar, hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

Tatar, ancak özgür irade ile yapılacak bir görüşme sonrasında bir antlaşma olabileceğini vurgulayarak, "İleride bir antlaşma olacaksa, o antlaşmanın bir tarafı da KKTC olacaktır" ifadesini kullandı.​​​​

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