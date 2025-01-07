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KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor

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KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor
KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor

İki Toplumlu Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi Eş Başkanı Manthos Mavrommatis, Rum Merkez Bankası aracılığıyla KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotları geri çekmenin yollarını araştırdıklarını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Mavrommatis, KKTC’de önemli miktarda yıpranmış euro banknotları biriktiğini ve komitenin, bunların yasal ve kolay şekilde nasıl geri çekilebileceğini araştırdığını söyledi.

Habere göre Mavrommatis, komitenin, ara bölgede Avrupa Komisyonu desteğiyle yapılması planlanan güneş parkına, Rum ve Kıbrıslı Türk şirketlerinin dahil edilmesini ve adanın kuzeyinde bulunan atık elektrikli cihazların geri dönüştürülmesini planladığını kaydetti.

Mavrommatis, komitenin geçmişte, bu cihazların Güney Kıbrıs’taki geri dönüşüm tesislerine taşınması ve işlenmesini önerdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir sistem bulunmadığını belirtti.

Bunun, her iki toplumun da yararına olduğunu düşündüklerini söyleyen Mavrommatis, çeşitli yerlerde, özellikle de Yeşil Hat boyunca terk edilmiş ekipmanlardan dolayı çevrenin gördüğü zararın önüne geçilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

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