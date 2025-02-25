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KKTC’ye düzenlenmek istenen geziler Rum basınında yer almaya devam ediyor

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KKTC’ye düzenlenmek istenen geziler Rum basınında yer almaya devam ediyor
KKTC’ye düzenlenmek istenen geziler Rum basınında yer almaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’taki bazı okulların KKTC’ye gezi gerçekleştirmek istediğine dair çıkan haberler ve sonrasında ELAM partisinin, Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun istifasını istemesine uzanan gelişmeler Rum basınında bugün de yer aldı.

Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerine Gezilere Abartılı Tepki – Uzlaşılmış ve 9 Yıldır Uygulanan Bir Program İçin Çıngar Çıkarıyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye öğrenci gezilerine yönelik son günlerde ortaya konan tepkilerin sebepsiz olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, EDEK, ELAM ve “bilgi sahibi olmayan milletvekillerin” Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun istifasını istemeye devam ettiklerini belirtirken, Mihailidu’nun dün yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Mihailidu dünkü açıklamasında, söz konusu programın, “zamanın Kıbrıslı Türk lideri ve Rum liderin uzlaşısıyla 9 yıldır uygulanmakta olduğunu, BM raporlarında da, Kıbrıs Türk tarafının programdan vazgeçmesi sebebiyle, Kıbrıs Rum tarafı adına olumlu şekilde yer aldığını” savunarak, “öğrencilerin gönüllü olarak katılımının sağlanması için okullara bilgi aktarmanın, bakanlığının görevi olduğunu” ifade etti.

Bugüne kadar düzenlenen gezilerde öğrencilerin Yeşil Hat’ta kadar giderek “Unutmuyorum” çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Mihailidu şunları söyledi: “İlk kez bize, en az iki okulun, program organizatörleriyle işbirliği içerisinde, işgal bölgelerine gezi düzenlemek istediklerine dair bilgi geldi. Bakanlığın, işgal bölgelerine gerçekleştirilecek gezilere müdahil olması söz konusu olamaz”.

Mihailidu, okulların da söz konusu programdan sorumlu olmadıklarını ve okulların bu tür bir organizasyona müdahil olmasına izin vermediklerini belirtirken okul dışı zamanlarda, ebeveynlerin onayıyla gerçekleştirilen etkinliklerden ise bakanlığın sorumlu tutulamayacağını vurguladı.

Mihailidu ayrıca yapılan bazı açıklama ve eleştirilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını, Rum Meclis Başkanı ve ilgili birimlere gerekli yazılı izahat ve belgelerin de gönderildiğini ifade etti.

Haberde, AKEL, ELAM ve EDEK partilerinin daha önce yapmış olduğu açıklamalara da kısaca yer verildi.

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