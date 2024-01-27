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KKTC'yi oldukça soğuk ve karlı bir hafta bekliyor!

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Pazartesi dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, salı ve çarşamba ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
KKTC'yi oldukça soğuk ve karlı bir hafta bekliyor!

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                   

Hava, yarın parçalı bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, gece geç saatler dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerde ise 9-12 derece dolaylarında seyredecek.

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