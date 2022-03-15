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Klasik Otomobiller Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda Sergilenecek

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Klasik Otomobiller Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda Sergilenecek
Klasik Otomobiller Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda Sergilenecek

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 27 Mart Pazar günü düzenleyeceği Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi’nde klasik arabaların Gazimağusa’da sergilenmesine ev sahipliği yapıyor. Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin yeni Başkanı Gökhan Necipoğlu ev Asbaşkan Tolga Tekin bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organizasyonu ile her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik arabaların Gazimağusa’da sergilenmesi ve halka sunulmasından mutluluk duyacağını söyledi. Başkan İsmail Arter, etkinliğin kendilerinin değer verdiği ve klasik araba severlerin her yıl beklediği bir etkinlik olduğunu, insanların yıllar önce üretilen klasik araçları görmesine katkı sağlamaktan mutlu olacaklarını belirtti.

 

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Asbaşkanı Tolga Retin ise, bu sezonun ilk etkinliği olan Geleneksel Tekerlekler Cirilensin Gezisinin 27 Mart Pazar günü yapılacağını, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’den 100 aracın katılacağını, araçların Lefkoşa’dan sabah 09:00’da yola çıkarak 11:00 civarlarında Gazimağusa Namık Meydanı’nda olacağını söyledi.  

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