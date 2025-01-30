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Kolej Sınavı'nda hatalı ve müfredat dışı soru itirazı!

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Sınava katılan çocukların velilerinden bir grubu, Cumartesi günü gerçekleştirilen KGS-1 Sınavında yer alan İngilizce sorularında hatalar tespit ettikleri gerekçesi ile itirazda bulundular.
Kolej Sınavı'nda hatalı ve müfredat dışı soru itirazı!

Sınava katılan çocukların velilerinden bir grubu, Cumartesi günü gerçekleştirilen KGS-1 Sınavında yer alan İngilizce sorularında hatalar tespit ettikleri gerekçesi ile itirazda bulundular.

Veliler; sınavda yanıltıcı, kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konuların yer aldığını iddia ederek, söz konusu soruların yeniden değerlendirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü'ne dilekçe sunduğu belirtildi.

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