Kolej Sınavı'nda hatalı ve müfredat dışı soru itirazı!

Sınava katılan çocukların velilerinden bir grubu, Cumartesi günü gerçekleştirilen KGS-1 Sınavında yer alan İngilizce sorularında hatalar tespit ettikleri gerekçesi ile itirazda bulundular.
Veliler; sınavda yanıltıcı, kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konuların yer aldığını iddia ederek, söz konusu soruların yeniden değerlendirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü'ne dilekçe sunduğu belirtildi.
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