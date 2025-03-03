Kolorektal Cerrahinin Ustaları Lefkoşa’da Buluştu!

Kolorektal cerrahinin geleceği Yakın Doğu Üniversitesi’nde konuşuldu! Sempozyum, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yanı sıra, Acıbadem Sağlık Grubu, Koç Üniversitesi Hastanesi, Amerikan Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden alanın uzmanlarını bir araya getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kolorektal Cerrahide Değişenler ve Güncel Yaklaşım” sempozyumu Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Kolorektal cerrahi; kalın bağırsak (kolon), rektum ve anüs bölgesindeki hastalıkların tanı ve cerrahi tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Alandaki güncel bilgilerin paylaşıldığı sempozyum, katılımcılar için önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım platform oluşturdu. Sempozyumun açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim yaptı. Sempozyum, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yanı sıra, Acıbadem Sağlık Grubu, Koç Üniversitesi Hastanesi, Amerikan Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden alanın uzmanlarını bir araya getirdi.

İltihabi bağırsak hastalıklarının takip protokolleri, kronik iltihabi bağırsak hastalığındaki güncel tedavi yaklaşımları ve ülseratif kalın bağırsak iltihabındaki yeniliklerin ele alındığı sempozyumda; ayrıca kalın bağırsak ve rektumda gelişen kanserlerde tarama yöntemleri, cerrahi tedavi seçenekleri ve onkolojik yaklaşımlar detaylı şekilde incelendi.

Güncel tedavi yöntemleri masaya yatırıldı

Sempozyumun ilk oturumu; Prof. Dr. Ali Akyüz ve Op. Dr. Mustafa M. Kalfaoğlu başkanlığında düzenlendi. “İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Tedavi” başlığı altında yapılan ilk oturumda; Prof. Dr. Yusuf Yazgan “İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Takip Protokolleri”, Prof. Dr. Emre Balık “Crohn Hastalığında Güncel Tedavi Yaklaşımı”, Prof. Dr. Dursun Buğra ise “Ülseratif Kolitte Güncel Tedavi Yaklaşımı” konularını ele aldı.

“Kolorektal Kanserlerde Tedavi” başlığı altında yapılan ikinci oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu ve Op. Dr. Mehmet İnan üstlendi. Oturumda; Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan “Kolorektal Kanserlerde Tarama”, Prof. Dr. Emre Balık “Sağ Kolon Tümörlerinde Cerrahi Tedavi. Total Mezokolik Eksizyon Gerekli Mi?”, Doç. Dr. Ömer Diker “Distal Rektum Kanserinde Onkolojik Yaklaşımlar. Onkolog Gözü İle” ve Prof. Dr. Müjdat Balkan “Distal Rektum Kanserinde Onkolojik Yaklaşımlar. Cerrah Gözü İle” başlıklı birer sunum yaptı.

Prof. Dr. Hasan Besim: “Erken tanı ile bazı kanser türlerinde büyük ölçüde korunma sağlanabilir!”

“Kolorektal hastalıklar, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ederken, cerrahi ve medikal tedavi yöntemlerindeki gelişmeler hastaların yaşam kalitesini artırmak adına büyük önem taşıyor” diyen Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, “Mart ayı, 2000 yılından bu yana Kolon ve Rektum Kanseri Bilinçlendirme ayı olarak kabul edilmiş ve taranabilen kanserler arasında olan kolon ve rektum kanserlerinin, taramasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik aktiviteler, bu ay boyunca gerçekleştirilmektedir. Kolorektal kanserler, kansere neden olan poliplerin kanserleşmeden çıkarılması ile önlenebilien kanserler olmaları açısından diğer kanser türlerinden ayrılmaktadır” ifadesini kullandı.

Bu tür bilimsel etkinliklerin, toplumu bilinçlendirmenin yanısıra, cerrahi alanındaki bilgi birikimini artırarak sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacağını belirten Prof. Dr. Besim, “Sempozyumumuza katılan ve destek verenlere, ayrıca ev sahipliği ve organizasyondaki destekleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederim. Benzeri etkinliklere önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği’nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Besim, “Derneğimiz 2018 yılında aktif olarak çalışmaya başladı. Türkiye’deki meslektaşlarımızın da desteğiyle birçok uygulamalı ve akademik etkinlik düzenledik. Çalıştaylar ve sempozyumlara Kıbrıs’ın güneyinden de meslektaşlarımızın katılımını sağladık. Tiroit kanseri, mide kanseri, obezite ve travma gibi konuları ilgili paydaşlarla ele aldık” dedi.