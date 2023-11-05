‘Komik Para’ İskele’de Perde dedi…

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Komik Para’, İskele’de izleyicisiyle buluştu. 3 Kasım Cuma günü İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşan oyun hem güldürdü, hem de salonu dolduran izleyicisinden tam not almayı başardı. Oyuna ilginin yoğun olması nedeni ile İBT, Komik Para’yı Aralık ayı içinde de İskele’de izleyicisiyle buluşturma kararı aldı.

İSKELE BELEDİYE TİYATROSU, İSKELE’DE SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

İBT Ekibi,uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu ‘Komik Para’ ile ilk kez İskele’de perde dedi. Oyunun tarihinin açıklanmasının hemen ardından rezervasyonu çok kısa sürede dolan oyun için İskele AKM’yi dolduran tiyatro severler, bir an bile olsa günlük hayatın stresinden uzaklaştı, her anı komedi olan oyunla keyifli anlar yaşadı. İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para’nın İskele AKM’deki gösteriminde İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz ile Zekiye Gece’nin yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da izleyenler arasında yerini aldı.

OYUN, İZLEYENLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Sürprizleri, tesadüfleri, yanlış anlamaları içinde barındıran çok hareketli bir oyun olma özelliği taşıyan, İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para, İskele’de seyircisine keyifli anlar yaşattı.

Sıradan bir memur olan Henry Perkins’ın iş dönüşü metroda çantasını başka bir çantayla karıştırmasıyla başlayan oyunda, Perkins’ın başına gelen olaylar, komik ama bir o kadar da hareketli ve güçlü bir şekilde anlatıldı. Oyunla, izleyenleri, günlük hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaştırmayı amaçlayan İskele Belediye Tiyatrosu, bu amacına da ulaştı.

Hemen hemen tüm oyunlarında sahneye çıkarak, izleyenleri kendilerine hayran bırakan İBT ekibinden Ceren Boyacı, Berna Şipaloğlu, Murat Sirhan, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Bilal Dericioğlu, Mehmet Külçer, Mertçan Çokaçar, Komik Para oyununda da aynu sahneyi paylaştı. Süflözde Muhterem Hocaoğulları, ses ve Işıkta İrem Yılmaz, dekor ve tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda ise Ebru Kırmızı yer aldı.