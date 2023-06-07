  • BIST 5.590,88
  • Altın 1457.135
  • Dolar 23.1546
  • Euro 24.9312
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

Komite, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamladı

» »
Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamladı.
Komite, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 11.00’de toplandı. 

Komite bugün gündeminde bulunan, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamladı ve komiteden geçti. 

Meclisten verilen bilgiye göre, söz konusu Yasa Tasarısı’nın, üçüncü okunuşunu 12 Haziran Pazartesi günü Genel Kurul öncesi gerçekleştirecek. 

Söz konusu Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yapılmasının amacı; 22.3.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Hal Yasası’nda hallerin bundan böyle belediyeler tarafından değil de, devlet tarafından kurulacağı düzenlenmiş olduğundan dolayı, buna paralel olarak Belediyeler Yasası’nın 31’inci, 84’üncü ve94’üncü maddelerinin ilgili fıkralarında yer alan “Belediye hali” kelimelerinin “hal” olarak değiştirilmesi ve yine Hal Yasasında, hallerden alınması öngörülen ücrete paralel olarak Kıymet ve Tartı ücretinin de aynı oranda alınması düzenlendi. 

Yine Belediyeler Yasası’nın 96’ncı ve 99’uncu maddelerinde yer alan, belediyeler tarafından çevre ve halk sağlığı açısından önem arz eden ve ivedilikle yapımına ihtiyaç duyulan, “atık su arıtma tesisi ile kanalizasyon” yapımı ve bu hususta katkı payı ücretinin alınmasına imkan sağlayacak değişiklik yapıldı. Konut yapılarak, hızla gelişim gösteren bölgelerde, özellikle denizlerimizde yaratılabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon alt yapısı yapılması konularında, hem belediyelere ön izin verme yetkisi hem de tapuya satış sözleşmelerinde asgari ücretin üç katına kadar katkı payı alınacağı şeklinde düzenleme getirdi. 

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Ekonomi ve Enerji, İçişleri Bakanlıkları’ndan ve İskele Belediyesi’nden yetkililer katıldı. 

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat yer aldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aktunç : Ülkemin Menfaati İçin Adayım07 Haziran 2023 Çarşamba 15:53
  • Pergama'da Korkmazhan'a yoğun ilgi07 Haziran 2023 Çarşamba 15:48
  • Üstel müjdeyi verdi... Gerekli adımlar atılacak!07 Haziran 2023 Çarşamba 15:43
  • Dikkat! 4 Saatlik Elektrik Kesintisi07 Haziran 2023 Çarşamba 15:33
  • Önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor07 Haziran 2023 Çarşamba 15:24
  • Mustafa Naimoğulları: Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacak07 Haziran 2023 Çarşamba 14:59
  • Özuslu: Öğretmeni dışlayarak eğitim yönetilemez07 Haziran 2023 Çarşamba 14:42
  • Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran07 Haziran 2023 Çarşamba 14:30
  • DAÜ'de bu kez öğrenciler eylem yaptı!07 Haziran 2023 Çarşamba 14:19
  • KTÖS okullar için bütçe, öğrenci ve öğretmenler için güvenli bina talep etti.07 Haziran 2023 Çarşamba 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti