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Köpek Balıklarının Arasında Çalıştı

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Köpek Balıklarının Arasında Çalıştı
Köpek Balıklarının Arasında Çalıştı

Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "ilk ve tek" Türk su altı sporcusu Cem Karabay, yeni rekoru için köpek balıklarının da bulunduğu alanda çalışmalara başladı.

"Akvaryum Adam" olarak bilinen Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkartmak için çalışmalarını, İstanbul Akvaryum'da köpek balıklarının bulunduğu tankta yaptı.

Köpek balıklarının bulunduğu tankta pet şişeden su içen Karabay, yumurta, salatalık, domates ve elma da yedi. Ağırlıkla su altında antrenman yapan Karabay, Youtuber Betül Çakmak ile tavla da oynadı.

Gazetecilere, 30 Ağustos'ta yeni dünya rekorunu egale etmeyi hedeflediğini anlatan Karabay, ''Rekoru geliştirmenin peşindeyiz. Pandemiden dolayı rekora giremedik. Mısır, bunu fırsat bildi ve 142 saatlik rekorumuzu 145 saate çıkardı." dedi.

Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkarmak istediğini belirterek, "Bunun için bazı deniz çalışmaları, bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor, 'Aşağıda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bize daha iyi enerji verir?' gibi. Bu antrenmanları yapmak için de en doğru adreslerden biri bizim için şu an İstanbul Akvaryum. Burada suyun altında çeşitli gıdalar yiyerek, egzersizler yaparak, balıklarla beraber aşağıda zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yani rekor öncesi temel hazırlıklar yapıyoruz. Elimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak yola çıktık." ifadelerini kullandı.

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