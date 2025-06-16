Kordonboyu’nda park ücretli oluyor: Ödemeler Dijital Parkmetre ile yapılacak

Girne Belediyesi, Kordonboyu Caddesi üzerindeki park noktalarında yeni bir uygulama hayata geçiriyor. 23 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu bölgede araç park etmek ücretli olacak. Park ücretleri, ‘Girne Kahvecisi’ yanına yerleştirilen ‘Dijital Parkmetre’ cihazı üzerinden ödenebilecek.

Girne Belediyesi Trafik Zabıta Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ‘Dijital Parkmetre’ ödeme makbuzunun; sürücüler tarafından zabıtaların görebileceği şekilde araç ön camına bırakmalarının zorunlu olduğu açıklandı. Ödeme makbuzunu görünür şekilde aracında bırakmayan kişilerin ödeme yapmamış olarak kabul edileceği vurgulandı.