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Korona Virüsün İngiliz varyantı Güney’de çocukları da etkiliyor

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Güney Kıbrıs’ta, “Altın Pasaport” olarak adlandırılan, yabancı ülke vatandaşlarına yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı çerçevesinde yapılan usulsüzlükler gündemdeki yerini koruyor.
Korona Virüsün İngiliz varyantı Güney’de çocukları da etkiliyor

Güney Kıbrıs’ta, “Altın Pasaport” olarak adlandırılan, yabancı ülke vatandaşlarına yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı çerçevesinde yapılan usulsüzlükler gündemdeki yerini koruyor.
Politis ve diğer gazeteler, Altın Pasaport programı çerçevesinde, hak etmedikleri veya kriterlere uymadıkları halde birçok yabancı uyruklu kişiye vatandaşlık verildiğinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde dün eski Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris ve eski AKEL Milletvekili Hristakis Ciovannis’in, soruşturma komitesinde susma haklarını kullandıklarını yazdı.

Gazete, eski Rum Meclis Başkanı Şilluris ve AKEL eski milletvekili Ciovannis’in, hak sahibi olmayanlara vatandaşlık verilmesi işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini ve susma haklarını kullandıklarını yazdı.
Şilluris’in, komitede kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktığını belirten gazete, Ciovannis’in avukatının ise komiteye “neden siyasilerle ilişkili olan büyük avukatlık büroları ve muhasebe ofislerinin araştırılmadığı” sorusunun yönelttiğini aktardı.

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