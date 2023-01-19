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Koronavirüs Hollywood'da: Altın Küre'ye katılanların testi pozitif

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Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan birçok ünlünün COVID-19 testi pozitif çıktı.
Koronavirüs Hollywood'da: Altın Küre'ye katılanların testi pozitif

Aralarında Collin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın da bulunduğu çok sayıda yıldız, ödül törenini takip eden günlerde koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Pazar günü yayınlanan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde hastalananların listesi arttıkça katılımcılar için COVID-19 testleri zorunlu tutuldu.

Törene katılamayan birkaç ünlü, sosyal medya üzerinden seslendi.

Pfeiffer bir Instagram gönderisinde, "Bugün Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerini kaçırdığım için çok üzgünüm. Evet, koronavirüs" dedi.

Pfeiffer'ın aktör Jeff Bridges'e Yaşam Boyu Başarı ödülü vermesi bekleniyordu, bunun yerine ödülü John Goodman takdim etti.

Halk sağlığı uzmanları, Hollywood'un ödüllü isimleri arasında görüşen salgın sürpriz değildi.

Boston Çocuk Hastanesi'nde Epidemiyolog olan Dr. John Brownstein, "Bu beklenmedik bir şey değil. İster soğuk algınlığı ister grip olsun, çok fazla virüsün dolaşımda olduğu bir dönemde kapalı mekan toplantıları varsa, virüslerin aktif olarak bulaşması kaçınılmaz" dedi.

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