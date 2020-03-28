Koronavirüs Kaynaklı Ölenlerin Sayısı 5’e Çıktı

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Rum basını, koronavirüs kaynaklı yaşanan ölümlerin sayısında artış olmasının yanı sıra yeni vakalar ve bu konudaki gelişmeler hakkındaki haberlere geniş bir biçimde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Ölüm Listesi Uzuyor-Kurban Sayısı 5’e Yükseldi” başlıklı haberinde, koronavirüs nedeniyle tedavi gören iki hastanın daha dün hayatını kaybetmesiyle, toplam ölüm sayısının 5’e yükseldiğini belirtti.

Gazete 7 vakanın ise Lİmasol ve Lefkoşa hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde olduklarını ve yaşam mücadelesi verdiğini yazdı.

Vakalarla ilgili günlük raporun endişe verici olduğunu yazan gazete doktorların mesajının “mümkün olduğunca çok hayat kurtarmak” şeklinde olduğunu belirtti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu gazeteye yaptığı açıklamada “en zor kısmın şimdi başladığını” söyledi.

Yoannu, bu pandemiye karşı ellerindeki yegane silahın, hastalığın yayılması zincirinin durdurulması için herkesin kısıtlanmaya gitmesi olduğunu ifade etti.

Tanı konulmamış vakaların da bulunduğuna dikkati çeken Rum Sağlık Bakanı Yoannu, vatandaşların hiç gecikmeden kendi doktorlarına başvurması gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta iki vakanın öldüğüne dair açıklamayı yapan Rum Sağlık Hizmetleri Lefkoşa Müdürü Marios Loizu, bugünkü kayıpları kendilerine ilk baştan itibaren söylediklerini anımsattığını, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Görünmeyen bir düşmandan söz eden Loizu, kazanmak ve de mümkün olduğu kadar fazla hayat kurtarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Loizu herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğine de dikkati çekti.

Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişilerden birinin, bazı hastalıklara sahip 76 yaşında Kıbrıslı bir kadın, diğerinin ise geçmişte herhangi bir hastalığı bulunmayan 47 yaşında Yunan asıllı bir adam olduğunu söyleyen Loizu, bu ölümlerin ardından Güney Kıbrıs’taki KOVİD-19 ölüm sayısının 4’ü erkek 1’i kadın olmak üzere 5’e yükseldiğini ifade etti.

YENİ VAKALAR

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde öğretim görevlisi Leontios Kostrikkis’in açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta dün 16 yeni koronavirüs vakasının belirlendiğini yazdı.

Ortaya çıkan verilerin, hastalığa dair “iç yayılımın” bulunduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, açıklanan 16 vakadan 9’unun temas yoluyla bulaştığını, diğer 2 vakanın İngiliz Üslerinden geldiğini ve gemi tayfası olduğunu, 1 kişinin yurt dışından döndükten sonra hastalandığını, geriye kalan 3 kişinin ise bu hastalığı nereden aldığının ise araştırıldığını belirtti.

Habere göre toplam 162 vakadan 85’i temas yoluyla bulaştı.

Gazete Ada genelinde ise Kıbrıs’ın güneyinde 162 vaka ve 5 ölüm, kuzeyinde ise 61 vakanın bulunduğunu, toplam vaka sayısının ise 223 olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısına ilişkin haberleri manşetten “Koronavirüs Şaka Yapmadığını Gösterdi- 5 Ölü, Beklenen Yüksek Ölüm Oranını Yakaladık” başlıklarıyla aktardı.

Alithia gazetesi, haberinde ayrıca Makarios Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebeğin koronavirüs testinin negatif çıktığını da yazdı.

LİMASOL HASTANESİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜNDE KORONAVİRÜS VAKASI

Alithia gazetesi, Limasol Genel Hastanesi Onkoloji Bölümündeki bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzere tüm ilgili birimlerin harekete geçtiğini yazdı.

Habere göre, Rum Sağlık Hizmetleri Birimi Basın Sözcüsü Xaralambos Harilau konu hakkında yaptığı açıklamada, test sonuçlarının hemen hastaneye bildirildiği İngiliz bir hastanın söz konusu olduğunu ifade etti.

Harilau, protokol gereği tüm ilgili tedbirlerin alındığını, hastanın yattığı bölüme başka hasta girişinin yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

BAF’TAKİ VAKA SAYISI-BAF HASTANESİ 72 SAAT DAHA KAPALI KALACAK

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Baf’taki vaka sayısının 39 olduğunu, bunlardan 25’nin aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanı olduğuna dikkati çekti.

Gazete 25 vakadan 3’ünün doktor, 20’sinin hasta bakıcı ve hemşire, 2 kişinin ise temizlik görevlisi olduğunu belirtti.

Gazete, haberinde ayrıca Baf Hastanesinin 72 saat daha kapalı kalması kararının ardından dün de kapalı olduğuna dikkati çekti.

26 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise referans hastanesi olarak işlev gösteren “Mağusa Hastanesi”ndeki teyit edilmiş bir vaka ile temas eden 26 kişiye test yapıldığını ve bu testlerin negatif çıktığını yazdı.

Gazete testlerin sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte hastanenin sağlık çalışanlarının rahat bir nefes aldığını belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, “Mağusa Hastanesi”nde şu anda 20 vakanın tedavi gördüğünü, bunlardan 2’sinin yakın takibe gereksinim duymaları nedeniyle ayrı bir birimde tedavi gördüğünü yazdı.

Hastaneden dün 1 kişinin, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak taburcu olduğunu yazan gazete, geçtiğimiz gün ise, bugüne kadar en yüksek taburcu sayısı rakamı olan 5 kişinin taburcu olduğunu belirtti.

Habere göre, 11 Mart tarihinden düne kadar aynı hastanede 41 kişi tedavi görürken 15 kişi taburcu oldu.

MECBURİ KARANTİNADA OLAN KİŞİ SAYISI

Haravgi gazetesi yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen ve de mecburi karantina altında bulunan kişi sayısının bin 200 olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Haris Loizidu konu hakkında yaptığı açıklamada, yurt dışından dönenlerin karantina altına alındıkları otellerin Larnaka ve Limasol’da bulunduğunu söyledi.

Otellerde tüm gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Loizidu, otellerin polis ve RMMO askerleri tarafından gözetlendiğini, otellerde kalan kişilerin 24 saat odalarında kaldığını, yemeklerinin ise oda dışından dağıtıldığını belirtti.

Loizidu, otellerde sağlık ekiplerinin de bulunduğunu söyledi.