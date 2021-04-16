Koronavirüs salgını İsveç'te sperm kıtlığına yol açtı: Donörler kliniğe gelmekten korkuyor

İsveç'te üreme sağlığı merkezleri, salgın nedeniyle bağışçılarının kliniklere gelmekten kaçındıkları için ülke çapında sperm kıtlığı yaşandığını açıkladı.

Sperm bağışlarının azalması ile destekli gebelik süreçlerinin çok uzadığını vurgulayan Göteborg Üniversite Hastanesi üreme birimi başkanı Ann Thurin Kjellberg, "Spermimiz bitiyor. Bugüne kadar 2020 yılındaki gibi hiç bu kadar az donörümüz olmamıştı" dedi.

Kjellberg, sperm stoklarının sadece kendi şehirlerinde değil diğer yerlerde de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bu ulusal bir sorun. Göteborg ve Malmö'de stoklar tükendi, yakında Stockholm'de de tükenecek" diye konuştu.

Destekli üreme için bekleme süreçleri 6 aydan 30 aya çıktı

Sağlık uzmanları, destekli üreme tedavisi için başvuran çiftlerin bekleme sürelerinin 6 aydan en az 30 aya kadar uzadığına dikkat çekiyor.

Kamu sağlık hizmeti sağlayıcılarının yanı sıra, İsveç'te yurt dışından sperm satın alarak kıtlığı aşabilen bazı özel klinikler bulunuyor. Ancak destekli üreme tedavisi çoğu zaman 11 bin 800 dolara mal oluyor, birçok kişi bu yüzden devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor.

İsveç yasalarına göre, bir sperm numunesi en fazla 6 kadın tarafından kullanılabiliyor.

'Televizyona çıkıp İsveçli erkeklere bağış yapmaları çağrısında bulunmalıyız'

İsveç'te bazı üreme sağlığı merkezleri, potansiyel erkek bağışçıları teşvik etmek için sosyal medyaya anons geçti fakat çok etkili sonuç çıkmadığı belirtildi.

Bu meselenin yeterince ciddiye alınmadığını öne süren Thurin Kjellberg, "Televizyona çıkıp İsveçli erkeklere bağış yapmaları çağrısında bulunmalıyız" diye konuştu.