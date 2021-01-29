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Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak

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Sağlık Bakanı Koca, inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı.
Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümünün 25 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştığını hatırlatarak, "Bu sabah itibarıyla ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.

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